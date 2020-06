Gustavo Canales sobre Jorge Sampaoli: “No lo bancábamos mucho al petiso”

Coincidieron en la mejor época de la Universidad de Chile en su historia, y ambos dejaron su huella marcada en las huestes azules. Gustavo Canales y Jorge Sampaoli volvieron a la palestra universitaria, esto luego de una conversación que sostuvo el exdelantero con Diego Rivarola.

Canales, a través de una transmisión de Instagram Live, recordó la forma en que se mostró ante los azules “con Unión Española jugamos la liguilla por el cupo a la Copa Libertadores 2011. Nos toca la llave con la ‘U’ y yo ya sabía que había posibilidades que la ‘U’ comprara mi pase. Entonces tenía que demostrarme que estaba para la ‘U’. Ganamos nosotros, dejamos a Unión Española en la Copa Libertadores y yo me marché feliz porque me iba a un equipo gigante”, partió diciendo.

“Yo llegué a la ‘U’ con la experiencia de River, donde ya me había formado una idea de no tener que desaprovechar otra chance en un club tan grande, porque en los clubes grandes como la ‘U’ y River duras muy poquito si no rindes“, agregó el exariete.

Respecto a su relación con Jorge Sampaoli, Canales no se mordió la lengua: “tuve una relación con él bien extraña, nos hemos puteado varias veces, pero profesionalmente siempre tuvimos una conexión. Yo creo que todos los que estábamos en ese grupo no lo bancábamos mucho al ‘petiso’, porque en las mañanas era insoportable, la neblina, puteaba a los ‘sparring’. Todo eso nos chocaba a nosotros ahí en el día a día”, sostuvo.

“Pero el tipo nos fue convenciendo que profesionalmente era lo mejor que había, para el momento de nosotros era el técnico ideal, fue un momento espectacular para nuestras carreras y para nuestras vidas y con un técnico con todas las energías”, complementó.

Este viernes, se cumplen nueve años desde que la U le dio vuelta una final increíble a la UC por el Apertura 2011, duelo donde Canales fue clave “hay un quiebre en el club en general cuando ganamos la primera final a Católica, el primer semestre. Ahí el equipo cambia para bien en un 200% y en el segundo semestre voló. Nunca jugué en un equipo como esa ‘U’ del 2011, desde donde lo mires es hermoso”, comentó.

“Es llegar a cumplir mi sueño, ese era mi sueño de chico, levantar un trofeo a nivel internacional y ser reconocido en el continente. Todo el continente hablaba de esa ‘U'”, cerró sobre el título de la Sudamericana 2011.