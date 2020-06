Carlos Caszely se desata con duras frases hacia Jaime Mañalich y la clase política chilena

El histórico delantero de La Roja, Carlos Caszely, se desató en críticas este viernes hacia el ministro Jaime Mañalich y toda la clase política chilena.

En conversación con Redgol, partió diciendo que “hay muchos que no saben que hay gente que vive en cités, en poblaciones callampa. No tienen idea de que viven diez, doce o quince personas en diez metros cuadrados. No lo saben. No lo saben, porque ellos viven en un mundo diferente, en un mundo donde va un chófer a buscarlo, los deja en la oficina y después va un chofer a buscarlos y los dejan en la casa. No saben”.

En esa línea, le lanzó un duro dardo al actual ministro de Salud. “Ellos no saben lo que es andar en Metro a las 6 de la mañana, o levantarse a las 4 de la mañana para pedir una hora y que el médico la pueda ver en el consultorio. Entonces cuando todos atacan a Mañalich, no lo ataco. Porque no sabe, así de simple, no sabe“.

“Debería saberlo, pero no lo saben. Hay gente en este país que no conoce la Estación Central, que no sabe donde está La Moneda, para que sepan la ignorancia de una parte del pueblo (…) no se den cuenta de que hay una desigualdad tan grande en este país. Hay gente que no tiene idea que existe el Metro Las Rejas”, cerró.