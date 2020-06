Osvaldo “Pata bendita” Castro: “Sólo Deportes Concepción una vez me invitó a un homenaje”

En un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”, Aldo Schiappacasse conversó con un histórico jugador del fútbol chileno, goleador, que se encuentra en México hace ya varios años, se trata del ex delantero, Osvaldo “Pata bendita” Castro.

Desde Ciudad de México, conversó con ADN y comentó como lleva la cuarentena: “Ya llevo dos meses sin salir de la casa, no he podido ir a Pumas, donde estoy trabajando y tenemos que esperar a que haya un nuevo aviso para ir”.

Sus inicios como jugador fueron en Unión La Calera, desde donde saltó a Deportes Concepción, equipo con el cual logró su mayor identificación en nuestro país: “Ahí la gente me quiso mucho, porque querían verme jugar, era muy difícil que me lesionara, la gente decía que si no jugaba yo, las cosas no andaban bien, entonces todos esos 4 años, anduve muy bien, clasificamos a la liguilla y toco la fortuna de jugar la liguilla con Unión Española en Concepción y los dirigentes del América fueron a verme jugar y les agradó mi juego para el equipo”.

Sobre su apodo, “Pata bendita”, recordó que fue desde pequeño cuando lo bautizaron así: “Viene de chiquito cuando yo tenía 10 años, estábamos pateando una cascarita y ahí uno de los compañeros, en ese tiempo me puso ‘pata bendita’ entonces se empezaron a reír todos los chicos y me quedé con ese apodo”.

En 1972 llegó al América donde se comenzó a hacer un nombre en el fútbol mexicano: “Fue extraordinario para nosotros juntarnos porque hicimos una buena temporada y justo en el primer año me lastimé de los ligamentos y yo iba de goleador y no alcancé a llegar a líder de goleo porque en la mitad del camino, me lastime los ligamentos cruzados y al año siguiente ya me puse a tono y ahí me puse a hacer goles, goles y más goles, hasta conseguir el torneo de goleo”.

Lamentablemente, para el mundial de Alemania en 1974, Castro llegó muy complicado por una lesión, que comentó en la conversación con Aldo: “Lo que pasa es que me lastimé, yo estaba bien pero lo que pasa es que cuando nos íbamos a Alemania, pasamos a España, entonces fue un día domingo que jugamos y ahí me lastimé y me desgarré, entonces llegué al mundial ya lastimado, yo dije a lo mejor me repongo en Alemania, pero era muy difícil”.

Actualmente trabaja en las fuerzas básicas de Puma y tiene una escuela de fútbol la cual bautizó como “Osvaldo Pata bendita Colo Colo”, pese a no vestir la camiseta de los albos, una decisión que explicó en ADN: “Porque es el equipo más popular, no quería un equipo de México porque casi todos los equipos de fuerzas básicas, los equipos que juegan acá en México le ponen el América, Cruz Azul y quería salir de esa onda y dije ‘¿quién es el equipo más famoso allá, Colo Colo’ y así fue, es muy querido el equipo”.

En el año 1978 vistió la camiseta de Universidad Católica, una experiencia que se dió de una manera bien particular: “Tocó la coincidencia que la Universidad Católica, como yo estaba libre y ya terminaba el torneo de liga acá en México y teníamos dos meses que iba a estar parado, entonces me llamaron los de la Universidad Católica y hablaron con los dirigentes, si tenía una oportunidad de ir a jugar con la Universidad Católica unos 20 días, y yo les dije que si para no estar parado y vine a la Universidad Católica y alcance a jugar 4 ó 5 partidos”.

Al recordar a sus clubes en Chile, sólo uno le ha realizado una distinción: “De los equipos que jugué, sólo Deportes Concepción una vez me invitó a un homenaje”.

Precisamente es al cuadro Lila a quién sigue bien de cerca: “Ha estado batallando, sube, baja, anda muy mal. Siempre me llaman los dirigentes para entrevistas, siempre tengo comunicación con ellos, son muy amables”.

Finalmente, para el ex delantero, sólo un jugador chileno ha marcado la diferencia en el balompié azteca: “Ya no hay, el único era el “Chupete”, ahorita es muy difícil, Chupete ha sido un buen goleador en Monterrey, muy buen jugador, la gente lo quiere mucho en Monterrey”.

Revisa la entrevista completa de Aldo Schiappacasse a Osvaldo “Pata bendita” Castro en una nueva edición de “Los Tenores Puertas Adentro”.