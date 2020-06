Néstor Gorosito: “Me parece raro que no conformen muy buenos equipos en Chile”

El ídolo de Universidad Católica, Néstor Raúl Gorosito, se refirió a la posibilidad de ser entrenador del cuadro cruzado en un futuro cercano.

En conversación con el CDF, el actual estratego de Tigre indicó: “Nunca tuve la posibilidad de ir a Católica. No sé por qué nunca he tenido la posibilidad de mostrar mi trabajo. Me encantaría ir, porque Católica como club lo tiene todo. Les gusta estar bien, se visten bien, les gusta viajar”

Pese a lo anterior, dejó abierta la posibilidad de entrenar a otro elenco nacional. “Me gustaría mucho trabajar en Chile. Me la pasé muy bien cuando estuve allá. Cuando me voy de viaje casi siempre me cruzo con chilenos en los aeropuertos y mucho respeto”, sostuvo.

Finalmente, Gorosito tuvo palabras sobre el pobre desempeño que muestran los equipos chilenos en el ámbito internacional.

“Es raro lo que pasa en el fútbol chileno. Porque los empresarios son muy exitosos, pero me parece raro que no conformen muy buenos equipos. Salvo que les aparezca una generación como la de Claudio Borghi en Colo Colo o la ‘U’ en 2011″, cerró.