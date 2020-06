Hugo González, ayudante técnico de Colo-Colo: “Es muy difícil que se vuelva a corto plazo”

Hugo González, ayudante técnico de Gualberto Jara en Colo-Colo analizó el parón que ha tenido el fútbol a raíz del coronavirus.

El técnico conversó con el portal deportivo EnCancha, donde aseguró que ve muy complejo retomar la normalidad en el corto plazo. “Es muy difícil que se vuelva a corto plazo. Esperemos volver a la normalidad lo antes posible, no solo por el fútbol sino que también por la sociedad. Lamentablemente, la gente sale y contagia, mientras la gente salga no se va a detener porque no hacen caso”.

Sobre la para de entrenamientos que han tenido los jugadores, González cree que afectará a todos los clubes. “Va afectar, dependiendo de la cantidad de tiempo de para. Si hay el tiempo adecuado de preparación, obviamente esperamos que no suceda nada anormal que pueda complicar a los jugadores. No solo a un equipo específico, sino que a todos los equipos de Chile”.

