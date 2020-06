El mensaje de Independiente a la UC sobre “Tucu” Hernández: “Si lo quieren, que lo compren”

En Universidad Católica ya se encuentran preparándose para lo que será su regreso al Campeonato Nacional, y en este contexto, es que desde el elenco cruzado desean tener lo mejor posible dentro de la cancha, y es ahí donde suena el nombre de Pedro Pablo Hernández como posible fichaje.

El “Tucu” actualmente es jugador de Independiente de Avellaneda, pero considerando que desde el elenco argentino le deben tres meses de contrato, es que el jugador podría optar a la libertad de acción y negociar su salida.

Pero lo anterior no cobra mucho sentido para el secretario general del cuadro trasandino, Héctor Maldonado, quien en contacto con En Cancha, indicó que Hernández “no va a quedar libre, si lo quieren, que lo compren“, agregando que “no tiene la libertad y no pidió nada“.

De esta forma, desde la UC van a tener que buscar una fórmula si desean tener al ex Celta de Vigo entre sus filas.