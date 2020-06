Diego Buonanotte sobre Alexis Sánchez: “No pensé que llegaría a lo que llegó”

El volante de Universidad Católica, Diego Buonanotte, guarda grandes recuerdos de su relación con Alexis Sánchez, con quien coincidió durante la época de ambos en River Plate, en aquel conjunto que salió campeón del torneo argentino de la mano de Diego Simeone.

Al respecto, el mediocampista argentino indicó en conversación con “Pelota Parada” del CDF que “Alexis era un chico callado en ese momento, obviamente con las condiciones que tiene hoy, pero en ese momento no iba a pensar que llegaría a lo que llegó, una de las máximas figuras. No llegó a jugar tanto porque alternaba con la Selección y fue difícil”.

En esa línea, añadió sobre el chileno: “El día que salimos campeones, él no estuvo porque salió a jugar por la Roja. Pero uno le veía las condiciones y cuando logró lo que consiguió me puse muy feliz, porque es un buen chico, nos llevamos muy bien. Después no nos contactamos más, pero teníamos una linda relación”.

Finalmente, Buonanotte destacó a dos técnicos chilenos que lo marcaron durante su carrera. “Con Pellegrini (Manuel) me gustó porque aprendí muchísimo, pero si me identifico más con Mario Salas porque sentía una conexión especial, jugué como delantero que hacía goles y fue muy distinta la experiencia comparada con los otros”.