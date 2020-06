PF de Colo-Colo por Esteban Paredes: “Los tiempos de no jugar los sufre un poco más”

Ariel Palena, preparador físico de Colo-Colo conversó junto a ADN Deportes sobre la planificación para el retorno del fútbol.

En diálogo con Los Tenores, explicó cómo debiese ser el procedimiento del retorno a la actividad. “Me parece que si se pudiese, sería de tres semanas de acondicionarnos y después al juego el 31 de julio”.

Sobre cómo dejaron de entrenar a raíz del Covid-19 y el conflicto entre dirigencia y jugadores, el PF albo contó detalles. “Prácticamente entrenamos lo básico, recuperatorio y algo de juego. Dimos un día de descanso y de ahí surge este episodio. Dejamos una base de ejercicios a los futbolistas. De ahí los seguimos en algún aspecto y de ahí se cortó ese contacto”.

Ante el retorno a la actividad de Esteban Paredes, Palena manifestó que será de consideración. “La mayor edad siempre necesita una mayor tiempo de recuperación. Tuvo una fractura de costiilla. Estaba muy limitado. Por ahí nos sorprende gratamente. Pero para él, los días que pasan, los tiempos de no jugar los sufre un poco más”.

El PF analizó cómo han sido los plazos de retornos a la actividad y aseguró que todo es variable antes de definir fechas. “Nosotros pensábamos que el 8 volvíamos a entrenar. Ahora pensamos que a fin de mes. Hay que ver si esta curva nos permite eso. Serían cuatro semanas para jugar el 31 de julio. Desde el último juego serían 4 meses. Hay perdida de fuerzas, composición corporal. Esto todo supeditado al autocuidado del futbolista”.

Ante la posibilidad de que el fútbol se juegue con cinco cambios, Palena manifestó su aprobación a dicha medida. “Si uno puede regular los tiempos de juegos con los cambios, está bien. La esencia del fútbol era tres cambios. El fútbol ha cambiado. Si esta es para regularizar de este momento y sirve para tener un fútbol más ofensivo y con mayor dinámica me parece bien”.

De paso, descartó salir de la región para hacer entrenamientos grupales de manera inmediata. “Hay un impedimento de salida de lugares. Eso no se puede vulnerar. Los controles sanitarios de salida que se hacen no se pueden vulnerar. Pero si se produce dentro de la zona de la región no esté cerrada, se podría proceder así”.

