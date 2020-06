Ignacio Prieto por Copa Libertadores 1971: Si no eres Zamorano o Salas nadie te reconoce

Ignacio Prieto fue campeón de la Copa Libertadores el año 1971 junto a Nacional de Uruguay, transformándose hasta el día de hoy en ser el único chileno en ganar el torneo con un club extranjero.

En conversación con el portal deportivo EnCancha, Prieto asegura que en dicha época y actualmente, ganar la Copa es complejo. “Las dos son difíciles, las comparaciones no caben, porque siempre la Copa Libertadores fue un campeonato importante y complicado de ganar”.

El exvolante mixto incluso criticó que no obtenga tanto reconocimiento por sus logros. “No sé si increíble, pero para mí es importantísimo. Nadie lo reconoce. Acá, si no se habla de Zamorano, de Salas o de los que están hoy día, lo que se hizo para atrás es irreconocible, como cuando fui elegido el mejor jugador de Francia. No me lo regalaron, me lo gané, votado por los periodistas. Feliz que lo haya recordado alguien”.

