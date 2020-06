Gabriel Costa: Estoy cómodo y feliz en Colo-Colo, quiero cumplir mi contrato

Gabriel Costa, delantero de Colo-Colo conversó con un medio peruano sobre su presente en el cuadro albo en medio de la pandemia.

En diálogo con Cristal con el que miro, el atacante aseguró que está contento en el club, pero contó detalles del complejo día a día que tiene que lidiar desde la disputa con la dirigencia. “Estoy contento acá, tengo contrato, lo quiero cumplir y si surge alguna oportunidad mejor, la tomaré, pero acá estoy cómodo, feliz. Está el tema de acuerdo con el club, el cual no pudimos concretar y estoy con el seguro de cesantía, pero el club no se hace cargo de un montón de cosas. Hay un problema de documentos, y todavía no lo puedo cobrar, pero sé que es solucionable”.

Sobre su adaptación al pueblo chileno, Costa manifestó sentirse muy cómodo. “Cuando llegas la gente te trata bien, es buena la gente de Chile. Yo obviamente tengo que dar, hay que ganarse la gente en cancha, como en cualquier lado”.

Costa llegó la temporada pasada a Colo-Colo pero no ha podido mostrar su mejor versión dentro del terreno de juego.