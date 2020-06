Buonanotte y la posibilidad de nacionalizarse: “Es algo hermoso porque soy un agradecido del pueblo chileno”

Universidad Católica continúa realizando diferentes actividades para sus socios y abonados, con la idea de mantener el lazo durante los meses sin fútbol.

En esta oportunidad el cuadro cruzado organizó una entrevista a través de videollamada donde contó con la participación de casi 200 socios que pudieron presenciar la conversación de Diego Buonanotte con el relator de radio ADN, el “Trovador del gol”, Alberto Jesús López en el espacio denominado “Esta es mi historia”.

El jugador argentino pudo responder preguntas de los hinchas de la UC, para saber más de su carrera como futbolista y también los seguidores de la UC y de radio ADN con el hashtag #ADNCruzado pudieron participar, es así como las preguntas de Ronald Hewitt, Enzo Cataldo, Matías Farías, Claudio Perez y Diego Fernández fueron las consultas realizadas al trasandino.

En una de ellas se refirió a la opción de obtener la nacionalidad chilena, esto porque el próximo año ya podría optar a este beneficio: “Me queda poco tiempo, si no estoy equivocado, en junio del año que viene ya la tendría, pero mi contrato es hasta diciembre, es algo hermoso porque yo siempre digo que soy un agradecido del pueblo chileno y no solamente del hincha cruzado, pero al pueblo chileno soy un agradecido por el cariño a mi y a mi familia, nos han tratado siempre muy bien, siempre digo que es un lugar fantástico para vivir el resto de mi vida”

Además Buonanotte se refirió a la posibilidad de vestir en Chile la camiseta de otro club que no sea la de la UC: “Hoy soy hincha de Católica, mis hijos son hinchas de Católica y eso me abrió las puertas para estar en este país, si me dirías yo me quedaría toda la vida, pero el fútbol es muy cambiante y nosotros además es trabajo, si tú me dices ahora, yo te digo no, no jugaría en ningún equipo en Chile que no sea Universidad Católica, pero el fútbol es muy cambiante, pero ahora la camiseta que tengo tatuada en la piel es la de Católica”.

