Chilavert: Me siento orgulloso de ser el único ex futbolista que enfrenta a la gente de la Conmebol

En el último tiempo, José Luis Chilvert ha sido una de las personas más críticas con la Conmebol. El ex arquero fue denunciado por el presidente de la entidad, Alejandro Domínguez, por calumnias e injurias.

El paraguayo, en conversación con EnCancha, confesó sus sensaciones y sus objetivos tras sus acusaciones al ente rector del fútbol sudamericano.“Me siento orgulloso de que soy el único ex futbolista sudamericano que enfrenta a esta gente, que se considera muy poderosa. Se ve que mis tuits le molestaron, pero son verdades que el mundo del fútbol conoce y las padece. Mi lucha es simple, mi finalidad es buscar que todos los ingresos de la Conmebol vayan a parar a las asociaciones y directamente a los clubes, porque los beneficiados deben ser los jugadores, que van a tener mejores contratos y premios”.

Además, Chilavert compartió su opinión sobre la denuncia del mandatario de la Conmebol.”Domínguez se ha equivocado feo, ha cometido un error muy grave al denunciarme, porque antes la Conmebol estaba blindada, era imposible ingresar. Ahora, con la denuncia, me la ha abierto de puerta a puerta y voy a pedir con lujo de detalles, junto con mis abogados, todos los números desde la gestión de Juan Ángel Napout, quien está preso en Estados Unidos hasta hoy en día. Voy hasta el final“.

Finalmente, sobre el ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue, el ex arquero aseguró que el chileno tiene mucho conocimiento sobre el tema de corrupción.“La Conmebol no ha cambiado para nada, pese a todos los personajes que están presos, que han dañado el fútbol. Jadue se ha vinculado directamente a la justicia americana, habrá contado cosas que por ahí mucha gente no sabe, porque él conoce a la perfección cómo fue el mal manejo en la administración de Napout”, sentenció.

Lee la entrevista completa en el sitio web de EnCancha.