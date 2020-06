Plantel del Borussia Dortmund muestra su apoyo a la lucha en contra del racismo

La lucha contra el racismo se ha incrementado tras la muerte en manos de la policía estadounidense de George Floyd. El mundo del fútbol no se ha quedado ajeno a este tema, se han visto a diversos jugadores y clubes manifestarse en contra de la discriminación por el color de piel.

Esta jornada, el plantel de Borussia Dortmund mostró su postura y entregó su apoyo a la causa en contra del racismo a través de una foto donde todos los jugadores del elenco alemán están de rodillas formando un corazón.

Mats Hummels compartió la imagen en sus redes sociales con el siguiente mensaje. “Nosotros, los jugadores del Borussia Dortmund, apoyamos plenamente el Movimiento Black Lives Matter. No aceptamos racismo de ningún tipo. ¡Por un mundo tolerante y de mente abierta, por un mundo mejor!”.

Anteriormente, en el partido disputado el domingo, Jadon Sancho mostró su postura en contra del racismo con una camiseta con el texto “Justicia para George Floyd”.

We the players of Borussia Dortmund fully support the Black Lives Matter Movement. We do not accept racism of any kind. For an open minded and tolerant world, for a better world! pic.twitter.com/wPW7M7NyMO

— Mats Hummels (@matshummels) June 4, 2020