Neymar recordó eufórica celebración ante Colo Colo: “Me volví loco”

En entrevista para la serie “Memorias de Libertadores” el crack brasileño del PSG, Neymar, recordó la eufórica celebración que tuvo ante Colo Colo hace algunos años atrás, cuando defendía al Santos FC en el torneo continental.

Ambos equipos compartían grupo y se enfrentaron en primera instancia en el estadio Monumental, donde los albos se impusieron por 3-2, pero en el duelo de vuelta la historia sería distinta, y el conjunto brasileño terminaría imponiéndose ante el Cacique, aunque con una recordada acción del mediocampista, quien celebró poniéndose una máscara de el mismo en el rostro.

“Ahora me puedo reír, pero en aquel momento me volví loco, porque nadie sabía que no podía celebrar de esa manera. Me pusieron amarilla y ya tenía una. Estaba furioso y loco. Incluso traté de decirle al árbitro que la máscara era mía, que no era para tanto. Al final quedé afuera del partido más importante de la fase de grupos en Paraguay (contra Cerro Porteño)”, lanzó Neymar.

Cabe recordar que en aquella edición, Santos se terminaría coronando campeón del torneo, mientras que Colo Colo quedó eliminado en primera frase en un increíble partido ente Cerro en el reducto de Macul.