Actriz Paulina Gaitán, esposa de Sergio Jadue en “El Presidente”: “Creo que Nené era la que tenía la obsesión de llegar a tener poder”

Este viernes 5 de junio se estrena para toda Latinoamérica, a través de la plataforma Amazon Prime Video, la serie “El Presidente” que retrata la historia de Sergio Jadue y su protagonismo en el FIFA Gate.

En “Los Tenores Puertas Adentro”, Aldo Schiappacasse pudo conversar con la actriz mexicana, Paulina Gaitán, quién interpreta a la esposa de Sergio Jadue, María Inés Facuse, un trabajo arduo, según comentó Paulina: “Fue un trabajo particularmente complicado, yo en ese momento no tenía amigos chilenos y nunca había ido a Chile, entonces fue un reto personal sacar el acento, yo llegué un sábado a Chile y el domingo tuve una cita con la coach, de una hora y el lunes yo estaba filmando, entonces hubo muy poco tiempo para acoplarme, pero creo que rodeada de un equipo tan profesional las cosas salieron muy bien”.

La actriz mexicana, ahondó mucho más en lo complicado de las palabras, para interpretar a un personaje chileno: “Es muy complicado, porque yo siento que hablamos el mismo idioma pero ustedes tienen ciertas palabras que son muy complicadas de entender, entonces a mi me pasaba mucho que me decían ‘se te ve la güata’ y yo me agarraba la papada, y yo ‘¿Qué es la güata?’ y se la agarraban y yo decía ‘la panza cabrón’, entonces ir entendiendo y agarrando palabras que en el futuro yo podía usar en la piel de Nené”.

Al referirse a su personaje en la serie, comentó como se fue nutriendo para alcanzar la realización de este: “Fue difícil, siempre es complicado hacer personajes que son en la vida real, entonces a mi siempre me gusta aclarar que nosotros somos actores, yo no vengo a imitar a nadie, creo que como actriz me puedo dar esa licencia de poder crear. Sí investigué, sí estuve viendo vídeos,sí supe del escándalo, vi todo lo que había en internet que era con lo que me podía apoyar un poco y sobre eso hice la creación del personaje que pronto verán”.

Tras investigar sobre la historia y del matrimonio Jadue-Facuse, Gaitán tiene una visión bien particular de su personaje: “Para ella era muy importante como él se viera, porque como él se viera, la iban a ver a ella también, entonces al momento de estar casada con él, eran un equipo, pues tenían que ir de la mano y creo que la verdad, Sergio en la serie no hubiera llegado donde llegó sin Nené, entonces creo que es un personaje bastante interesante de ver”.

“Creo que Nené era la que tenía la obsesión de llegar a tener poder y estar en un estatus como alto, también creo que las cosas en excesos u obsesionarse con las cosas, no traen cosas positivas, le pasó a este matrimonio”, agregó la mexicana.

María Inés Facuse anunció que de no sentirse a gusto con la interpretación de ella en la serie, realizaría alguna demanda, a lo que la actriz manifestó que, “no sé, que tenga que pasar, lo que tenga que pasar, yo estoy contratada por una plataforma, entonces pues contra mí no será. La verdad es que a mí no me quita el sueño, no me molesta, espero que le guste mucho la serie y la disfrute como todos los demás”.

