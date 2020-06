Nicolás Castillo y su recuperación: Quiero volver a jugar y darle alegrías a la gente

Nicolás Castillo tuvo un complejo 2018, donde tras ser operado en múltiples oportunidades, debió lidiar con una trombosis que lo tuvo sumamente delicado.

Ya en recuperación y en conversación con Iván Zamorano en Univisión Deportes, el goleador recordó cómo pudo dar cara ante tan difícil escenario. “No pensaba en el futbol, pensaba en dar la pelea con lo que estaba en ese momento, quería salir del hospital, quería poner todas mis fuerzas en estar bien, en estar de pie, caminar, de tener una vida normal y lo del futbol venía después”.

El chileno agradeció el respaldo que le han entregado en su club y aseguró que quiere volver a pisar un terreno de juego. “Ahora que me desean una pronta recuperación, que me tome el tiempo necesario, eso también lo llena de motivación, decir que hay mucha gente que te quiere ver bien, yo quiero volver a jugar, volver a las canchas y darle esa alegría a la gente, no sé si sea algo pendiente, pero sí una meta de volver a la cancha”.

Castillo llegó al América de México procedente del Benfica en una de las transacciones más millonarias del fútbol azteca.