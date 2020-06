Diego Buonanotte sorprendió por videollamada a pequeño abonado en su cumpleaños

Como parte de Actividad “Cumpleaños en San Carlos” del programa “Católica Somos Todos”, Diego Buonanotte sorprendió a través de una videollamada a Matías Droguett, de la Comuna de Recoleta, socio Abonado de la tribuna Mario Lepe, quien celebraba junto a su familia su cumpleaños número 10.

Buonanotte mostró su alegría en participar en éste tipo de actividades, declarando que “poder saludar a este niño de la UC, fanático de corazón, felicitarlo en su día, cantarle el cumpleaños feliz con su familia, fue algo muy lindo”.

En esa línea, añadió que “es una experiencia que no había hecho nunca y me encantó. Me puso muy feliz, primero por el niño, porque disfrutó ese rato, y también porque el club pueda realizar este tipo de actividades y pueda contar con nosotros los jugadores para colaborar y hacer feliz a un niño tan pequeño”.