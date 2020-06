Marco Antonio Figueroa: El presidente me dijo que mientras él siguiera, yo nunca más dirigiría a Cobreloa

Marco Antonio Figueroa siempre destaca en los medios de comunicación por sus polémicos encontrones con dirigencias de clubes.

El técnico conversó con La Cuarta y contó cómo le informaron que no seguiría siendo entrenador de Cobreloa. “La reunión duró media hora exacta y hablaron sólo tres personas: Aguilera, León y Vega. Los tres coincidieron en que yo quedaba fuera del club por falta a la confianza. La dirigencia me acusó de manipular la negociación y meterme dentro. Y eso no fue así”.

Además, confesó que de acuerdo a las palabras del presidente del club, no volvería jamás a dirigir al elenco minero. “Aguilera (Walter) me refrendó de que mientras él fuera presidente nunca más yo dirigiría Cobreloa. Y ahí yo le repliqué diciéndole que él no era el dueño, si no el presidente”.

Figueroa no es la primera vez que pelea con la directiva del cuadro naranja, registrando tres pasos previos en la institución como entrenador.