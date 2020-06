Ignacio Saavedra: “Es muy simple para mi, no al racismo”

Universidad Católica continúa con los entrenamientos de manera remota al igual que con charlas encabezadas por el director técnico Ariel Holan, para aprovechar el tiempo durante la cuarentena que se está realizando en nuestro país.

El volante cruzado Ignacio Saavedra comentó como ha sido entrenar lejos de San Carlos de Apoquindo y proyectó como espera su regreso a las canchas: “Me imagino tener cierta regularidad que tuve en un principio del torneo, de cuando partí jugando a cuando me lesioné antes de la pandemia”.

Además durante estos días hemos visto como muchos deportistas se han sumado a las criticas por el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, una situación que también comentó el joven jugador de la UC: “Creo que es súper simple esto, no al racismo, yo soy una persona que critico mucho esas cosas y es muy importante eso a nivel mundial, me parece que es una muerte la pena de George Floyd pero esto va a ser un cambio para todos también porque yo creo que se va a aumentar el no al racismo que es lo más importante, todos somos iguales”.

“Me enorgullece mucho que los equipos que están compitiendo se manifiesten a favor de aquella persona y es lindo hoy día las redes sociales como todos están poniendo cosas apoyando la causa, entonces es muy simple para mi, no al racismo”, agregó Saavedra.

El medio campista confesó además que ha realizado donaciones para quienes más lo necesitan durante esta pandemia: “Tenemos un grupo de amigos con mi hermano que hicimos donaciones a ollas comunes, un poco por la distancia donde estoy yo, se me hace más difícil salir a entregar cosas y más que nada eso, hemos estado aportando dinero para que no le falte la comida a la gente, creo que es lo más importante”.

Finalmente, Saavedra se refirió ante un posible regreso de las eliminatorias y sus ganas de vestir la camiseta de la selección: “Me gustaría que estuvieran los jugadores del extranjero y también me gustaría estar en una nómina con los jugadores del extranjero, creo que hoy en día si se hace una nómina local, me gustaría mucho estar, pero sé que tengo que seguir trabajando para estar en esa nómina, me gustaría que se juegue con los jugadores que vienen de Europa”.