Gonzalo Fierro sobre su salida de Colo Colo: Fue una falta de respeto, me desilusionó Marcelo Espina

Por Alberto Jesús López

El actual jugador de Deportes Colina, Gonzalo Fierro, en conversación con el programa Grítalo América, comentó su salida de Colo Colo y el conflicto que hay entre el plantel y la dirigencia de Blanco y Negro.

El futbolista comentó cómo fueron las reuniones que sostuvo con el Gerente Deportivo, Marcelo Espina, para ver si continuaba o no en el elenco albo.”Yo con Marcelo tuve dos conversaciones, me dijo que no me preocupara porque de todos los temas que él tenía, el mío era quizás el más fácil porque yo soy un tipo de casa, un tipo ganador y conocido en el club que me he ganado mi respeto, entonces yo me quedé tranquilo con eso”, comenzó explicando.

“Yo también pequé de confiar mucho en lo que ellos me decían, hasta que llegó la última semana del torneo. Me mandan a buscar me dicen ‘Gonza, mira el directorio se juntó y no te van a renovar el contrato, pero si te queremos dar otras cosas como un partido de despedida con un equipo importante para que el estadio se llenara y así poder irme en gloria. Me paré, le dí las gracias y me fui destrozado”, confesó Fierro.

Además, el joven pistolero aseguró que esperaba más de Marcelo Espina y explicó por qué le molestó la oferta de un partido de despedida. “Me desilusionó Marcelo Espina en su cargo como gerente, porque yo con él fui compañero y fue mi técnico. Me desilusionó que me lo hayan dicho dos días antes del término de torneo y que la solución de ellos hayan sido las cosas que me iban a dar terminando el partido con la U de Conce, eso me molestó porque lo tomé como te queremos dar esto para nosotros quedar bien, porque te lo mereces y así todos salimos como amigos”.

El jugador de Deportes Colina también tuvo palabras para el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.”Después Aníbal nunca me habló, nunca me llamó como para decirme lo que había sucedido y después cuando volví al Monumental con Antofagasta muchas personas que estuvieron involucradas en eso no me dieron la cara, los topé de frente y me agacharon la cara y eso quiere decir que las cosas que pasaron en su momento no fueron buenas”.

Gonzalo Fierro confesó que sintió que le faltaron el respeto en la forma en que se dio todo.“Una falta de respeto, porque soy un tipo que consiguió muchas cosas en el club, sabía que en algún momento mi período en el club iba a terminar, pero tampoco pensé que me iba a tener que ir de esa manera. Yo me quería retirar en el club, lo único que yo estaba esperando era que me dieran un año más de contrato para analizar mi carrera hasta diciembre”.

El futbolista también comentó el conflicto económico que tiene enfrentados al plantel de Colo Colo con la dirigencia de Blanco y Negro.”Yo creo que podría haberse solucionado mejor, porque muchos equipos lo hicieron de esa manera ,Católica la U lo hicieron de esa manera y aceptaron. Así como se hizo en su momento con el tema de los premios, creo que también uno puede ceder en algunas cosas”.

Finalmente, puso el ejemplo de su actual equipo sobre cómo resolvieron las cosas.”Me pongo en el caso nuestro de Colina, que es otra categoría, pero hay compañeros que también le bajaron la mitad del sueldo, estamos hablando de montos que ni siquiera se comparan a los clubes más grandes, entonces si los equipos más pequeños aceptaron algo, yo creo que en Colo Colo podrían haberlo manejado de otra manera“, sentenció.