Medios turcos aseguraron que Fernabahce decidió no renovarle contrato a Mauricio Isla

El destino de Mauricio Isla parece vestirse de colores de equipos sudamericanos, o eso es lo que se especula al menos, esto luego de que la prensa turca confirmara este jueves que el lateral derecho no seguirá en el Fernabahce, club que decidió no renovarle el contrato al bicampeón de América.

En Turquía apuntan a la molestia de la dirigencia del Fernabahce pues Isla no habría aceptado rebajarse el sueldo en medio de la crisis sanitaria del coronavirus, además de no presentarse a los entrenamientos “el contrato de futbolista chileno, que finalizará al final de la temporada, no se renovará ni se considerará en el equipo durante las 8 semanas restantes“, escribió el portal Sabah de Estambul.

Sin embargo, otro portal como Hurriyet aseguró que “la administración amarillo-azul oscuro, piensa que Isla, planea regresar a su país en la nueva temporada, y no estará motivado”, comentaron respecto a la posibilidad de que el “huaso” finalmente regrese a Chile o Sudamérica.

Cabe mencionar que en reiteradas oportunidades, el propio Isla ha confesado su deseo de llegar a la Universidad de Chile, pero hace algunos días aclaró que aún no es el momento, instancia donde además sonó para reforzar a Boca Juniors con miras a la próxima temporada.