Medio europeo por Arturo Vidal: Quiere ganar la Champions con el Barcelona y después marcharse

Sin duda que la continuidad de Arturo Vidal en el Barcelona será una de las noticias más atractivas en el próximo mercado de fichajes.

Desde ya especulan diversos medios españoles que el chileno podría partir al fútbol italiano y reencontrarse con su extécnico Antonio Conte en el Inter de Milán.

De acuerdo a Mundo Deportivo, lo que motivaría al chileno a partir a Italia sería la obtención de la Champions League con el cuadro culé. “Ningún chileno ha conquistado el título europeo. Gana y después ficha por el Inter y ¡a ver correr a sus caballos en San Siro! Quizá al próximo campeón le llame Champions. Por eso quiere ganar la Champions League con el Barça y después marcharse, al Inter, cerca del hipódromo de San Siro, a un fútbol que valora su contundencia y fuerza”.

Incluso, aseguran que aún no existen conversaciones formales por el fichaje, pero que el equipo italiano está decidido a quedarse con los servicios del volante. “No han hablado Barça y Inter de Vidal: 15 conversaciones y en ningún momento ha salido el nombre del jugador. Pero el Inter y Conte cuentan con el chileno porque es de los que deja la vida en el campo y que hace el trabajo que otros muchos no quieren”.