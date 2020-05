Moisés Villarroel: Arturo Vidal nos habría servido en la selección de Francia 98′

Moisés Villarroel, exvolante de Santiago Wanderers e integrante de la selección chilena mundialista de Francia 1998 conversó con ADN Deportes.

El técnico aseguró que para ese equipo dirigido por Nelson Acosta, le habría venido muy bien la presencia de Arturo Vidal. “Sería bastante egoísta en elegir a uno porque creo que esta selección dorada hoy día nos ha entregado mucho, pero yo creo que un jugador que nos hubiese servido demasiado, hubiese sido Arturo Vidal. Es un jugador que complementa todo lo que engloba a una selección, así que nos hubiese servido mucho en aquel momento”.

Ante los dichos de Marcelo Vega, que se denominó el ‘mejor diez de la historia del fútbol chileno”, “Villita” le entregó cierto respaldo al exjugador. “Yo no puedo comparar a Marcelo con Jorge Valdivia o Matías Fernández. Entonces es muy difícil calificar a uno o a otro como el mejor de la historia. Si son muy buenos jugadores, todos distintos. Pero sin duda que en su momento, para mí Vega en sus cualidades técnicas e individuales era el mejor. Como así también lo era el Coto”.

Por el conflicto salarial que atraviesa Blanco y Negro, el exvolante de corte manifestó desconocer los detalles de la interna del camarín albo. “Estamos en una situación muy compleja, en la cual todos los equipos han caído en este tema de reajustes económicos. Pero ahí ya pasa de forma individual, si aceptan o no aceptan. Yo no sé cuáles son las necesidades o por qué no han aceptado hoy día ese reajuste. Eso lo saben solamente ellos”.