Érika Olivera por reunión con Esteban Paredes: “Es importante tener su testimonio”

Esteban Paredes es uno de los invitados a la sesión extraordinaria de la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados que comenzará a las 16:00 horas vía zoom.

El objetivo de esta instancia es analizar la situación contractual de los jugadores de fútbol en contexto de la pandemia, en especial respecto a la suspensión de contratos y de las medidas que se adoptarán para el retorno seguro del fútbol.

Una de las diputadas que integran la comisión, Érika Olivera, explicó a ADN Deportes por qué se decidió tocar este tema.”Yo creo que no nos podemos quedar ajenos a la situación que está viviendo el fútbol chileno, no podemos ponernos una venda en los ojos y decir que lo tienen todo, porque no es así. Los futbolistas hombres y mujeres, independientes de quién les pague, son trabajadores y ante la ley deben tener igual protección de sus derechos. Es por eso que solicité esta comisión especial con el fin de analizar cómo ha sido aplicada la ley 21.227 que permite la suspensión de contratos de trabajo”.

Además, la parlamentaria explicó por qué decidieron invitar al delantero albo.”Esteban Paredes es el líder del plantel de Colo Colo y es a quien hemos visto muy activamente en busca de llegar a acuerdos, pero principalmente es el representante durante estas negociaciones que llevan los jugadores con Blanco y Negro. Es importante tener su testimonio en esta comisión porque precisamente la negociación entre la Sociedad Anónima y los jugadores ha sido complicada y difícil de comprender, en consideración que Colo Colo tiene más ingresos que otros clubes, pero a pesar de eso se ha resistido a llegar a un acuerdo con sus trabajadores”, sentenció.

Además del capitán del Cacique, están invitados la Ministra del Trabajo y Prevención Social, María José Zaldívar, la Ministra del Deporte, Cecilia Pérez, la Directora Nacional del Trabajo, Camila Jordán, el Presidente Sindicato Futbolistas profesionales, Gamadiel García y la Presidenta Asociación Jugadoras de Fútbol Femenino, Tess Strellnauer.