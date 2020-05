Presidente de Azul Azul por aniversario del club: Si no se sufre, no es la U

José Luis Navarrete, presidente de Azul Azul conversó con ADN Deportes en el marco del aniversario número 93 de Universidad de Chile.

El directivo aseguró estar contento con lo que ha tenido que vivir. “Estoy satisfecho en esta vida de tener el privilegio de ser el presidente de la U con el corazón de piedra para enfrentar lo que viene”.

De paso aprovechó de hacer una especie de balance desde que asumió en el club universitario. “Me ha tocado presidir a la institución en la historia más complicada deportiva. No se entiende cómo uno se va enamorando de la institución. Tuve que asumir en un momento de crisis y de ahí en adelante, no he tenido la oportunidad de levantar cabeza y mirar más allá para dar una proyección. He ido crisis tras crisis. El fútbol es complejo y uno hace la cosa como si se le fuera la vida”.

De sus recuerdos como hincha, Navarrete recordó momentos que lo ligan a la historia deportiva del club. “Me marcó Marcelo Salas, recuerdo el descenso y recuerdo cómo en El Salvador la gente arrancaba el pasto. No se sufre si no es de la U. Todos los momentos me han ido recordando la historia que llevo ligado a la U de manera silenciosa”.

A la hora de escoger su partido favorito, Navarrete trae a la memoria uno bastante reciente. “Me he visto todos los partidos buenos, malos, feos y bonitos. Pero me sorprendí cuando le ganamos a Iquique. Ese era un partido de seis puntos. Ese lo tengo internalizado de mucha emoción, ahí estaba en juego el proyecto de la U el que abracé con mucho compromiso cuando asumí como presidente”.

Por el interés de históricos de la “Roja” en vestir la camiseta de la U, el presidente azul sentenció que “Yo sería el más feliz que pudiésemos reunirlos, pero vivimos una realidad distinta. Si están en esa línea y nos acompañan en el proceso, por qué no tener en este equipo tan brillantes jugadores. Es un orgullo que esos jugadores mencionen abiertamente que quieren venir a la U. No puedo dejar de lado que tenemos una realidad económica distinta y tenemos que ser austeros cuando la autoridad nos necesita”.