Matías Rodríguez: “Si Johnny Herrera se tiene que retirar en algún lugar, tiene que ser en la U”

A la espera de que el fútbol chileno tome una decisión sobre su continuidad o no en medio de la pandemia del Covid-19 en el país, los clubes nacionales se las ingenia para mantener en forma a sus jugadores, quienes algunos se declararan abiertamente aburridos con la cuarentena.

Es el caso de Matías Rodríguez. El lateral histórico de los azules conversó con La Tercera, y comentó varias cosas, entre ellas la situación que vive Colo Colo, su continuidad en la U y la partida de Johnny Herrera: “se extraña. Es raro. En diciembre cuando volvimos a entrenar el saber que no iba a estar era muy extraño. Llegar al camarín y ver su puesto vacío fue extraño. Se extraña mucho. Si bien era enojón, yo me llevaba bien con él. Siempre lo recuerdo con mucho cariño”, comentó.

“Sabía que lo que decía en la prensa ya lo había dicho adentro del club. No es que tuviese doble versión, lo que pensaba es lo que decía. A veces cuando le tocaba prensa, nosotros le decíamos en broma: ‘uhh! lo voy a escuchar hoy para ver qué pasa mañana’. Él se reía, se lo tirábamos en broma”, agregó Rodríguez.

Sobre el futuro del portero, hoy en Everton, fue tajante: “si Johnny se tiene que retirar en algún lugar, tiene que ser en el club que él ama y al que le dio tanto. Y ese club es la U. Le doy la jineta, no tengo problemas”, aseveró.

Continuidad

Uno de los temas que preocupa a los hinchas azules, es el de su continuidad, algo que Rodríguez aclaró: “mi contrato termina en diciembre, pero si yo juego el 60% de los partidos se me hace un año más. Pero con esta para, si contamos los partidos que jugué, ya los cumplí. Pero bueno, no me gustaría que fuese así. Quiero volver a jugar, es muy loco no saber cuándo”, sostuvo.

Rebaja de sueldos

Mientras en Colo Colo el tema aún no se define, en el CDA llegaron a un rápido acuerdo entre el plantel y la concesionaria que rige los destinos universitarios: “fue muy rápido. Apenas empezó a pasar todo esto, el club se comunicó con parte del plantel. Nos citaron a reunión y nos presentaron la situación del club, de lo que estaba pasando y de lo que podía pasar. Nosotros entendimos la situación y accedimos rápidamente. Fue en común acuerdo y todo muy rápido”, comentó Rodríguez.

“Que no despidieran a nadie del club. Cuando fuimos a la reunión lo primero que se preguntó fue si el club tenía que despedir gente. Y nos dijeron que el plan que tenían armado era para no despedir gente, pero que necesitaban el apoyo del plantel profesional. Sabemos que el mayor gasto es el primer equipo”, agregó respecto a las condiciones que le pusieron a Azul Azul.

La situación de Colo Colo

Y precisamente sobre aquel tema, comentó lo que pasa en la vereda de al frente donde aún no llegan a un acuerdo: “desconozco las causas de lo que se está hablando. No me gusta hablar de los demás, pero ojalá que se puedan sentar y llegar a un acuerdo como todos los equipos de Chile”, partió comentando.

“Ojalá puedan llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todos. Ese es un deseo que tengo como persona y como jugador. Independientemente que sea Colo Colo, lo digo por el club que sea”, cerró Matías Rodríguez.