Felipe Flores Quijada: “No veo un nombre que pueda asumir hoy día el 9 de la selección”

En un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”, Aldo Schiappacasse conversó con el ex delantero de Coquimbo Unido, Deportes La Serena, Colo Colo, entre otros clubes, Felipe Flores Quijada, para dialogar sobre la contingencia y recordar su carrera futbolistica.

Afincado en La Serena, el ex goleador comentó su nuevo emprendimiento en medio de la pandemia por el Covid-19: “Acabo de hacer un emprendimiento nuevo, viendo la situación, es una empresa de desinfección y sanitización de lo que es todo este sistema hoy en día, hay que aprovechar las malas y viendo en que se puede aportar, estamos sanitizando las casas, condominios, oficinas, etc y eso es lo que estoy haciendo en este momento ya que todo lo deportivo se congeló”.

El ex delantero es recordado por haber jugado en Coquimbo Unido y también en Deportes La Serena: “Cuando surge la opción de ir a jugar a Coquimbo con Miguel Bauza, la verdad es que no la pensé y obviamente que las consecuencias fueron diez veces más de las que uno pensaba, me van a molestar pero bueno y han pasado 15 años y la cosa sigue igual”.

Aunque también recordó su paso por el cuadro papayero, el cual fue el que más lo marcó: “Yo empiezo en Serena, tuvimos el ascenso del 96, después tuvimos varios años hasta cuando viene la quiebra grande y ahí se fueron las figuras y después de eso tengo la suerte de emigrar a Colo Colo, pero yo iba todo ilusionado que me iba a colocar la camiseta de Colo Colo, que iba a jugar y me iba a quedar allá porque había firmado por 4 años, pero la verdad que era todo para colocarme la camiseta y poder llevarme al extranjero”.

Flores jugó en México y luego volvió a Chile para vestir la camiseta de Santiago Wanderers y luego pasar al fútbol europeo, especificamente en Portugal: “Imagínate con 27 años emigrar al fútbol europeo, llego a un club que es el cuarto equipo a nivel de Portugal, atrás de Benfica, Sporting Lisboa y Porto, que era el rival de la ciudad que es Boavista. La situación se me complicó por el esquema de juego que tenían porque era muy parecido a como jugaba Sampaoli. Me colocaron de 9 con 1.72 cm y tenía que esperar centros , pero la experiencia familiar fue maravillosa, me habría encantado haberme quedado pero no se pudo”.

Con respecto a su visión para el regreso del fútbol, manifestó que: “Me encantaría que volviera el fútbol lo más rápido posible pero hay que ser muy realista y se ve complejo que incluso este año pueda volver el fútbol local, veo más posible que la seleccion pueda hacer algo y se pueda reanudar lo que son las clasificatorias, pero económicamente no se ve bien a Sudamerica”.

Finalmente, tuvo palabras los delanteros de la selección chilena, donde ve una complicada realidad: “Yo le tenía mucha fe al Nico (Castillo) por el tema de su físico y todo, pero lamentablemente lo que le pasó en México, era como el reemplazo natural a ese 9 que se volvió a utilizar porque con los procesos de Bielsa y Sampaoli ese 9 realmente no era tan útil, pero lo que estaba viendo Rueda, se necesitaba a alguien que complementara con los grandes puntas que tenemos que son Sánchez y Vargas, pero le pasa esto a Nico Castillo, y la verdad que no veo un nombre con esa envergadura física que pueda asumir hoy día el 9 de la selección”.

Repasa la entrevista completa aquí.