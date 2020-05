Ángel Rojas contó increíble destino europeo al que pudo haber partido con Sergio Markarian

Ángel Rojas, actual jugador de Deportes Recoleta recordó su paso por Universidad de Chile, donde fue clave para la obtención del título del apertura 2009.

El volante conversó con Nación Oro y Cielo, donde fue preguntado por qué técnico lo marcó más en su trayectoria. Allí, Rojas no tuvo dudas. “Markarian. Don Sergio. Futbolísticamente y como persona, aprendí mucho de él. Era una persona grande y tenía mucha experiencia. Él siempre se acercaba a hablar, nos quedábamos un rato charlando en la cancha del fútbol y de la vida. Como uruguayo también, tiene significado de todo en la vida. Siempre de la familia y todo eso. La verdad es que yo siempre lo recuerdo mucho“.

Incluso, contó que pudieron haber partido juntos al fútbol europeo. “De hecho, cuando me fui a Brasil. Llevaba dos o tres meses y me llama él. Me dice ‘Ángel, estoy a punto de firmar en el Villarreal. Si el técnico pierde este fin de semana, yo ficho el lunes. Así que prepárate’. El técnico ganó cinco fechas seguidas. Pero bueno, son las cosas de esto”.

Rojas tuvo pasos por Universidad de Chile, Everton de Viña del Mar, Coquimbo Unido, entre otros clubes.