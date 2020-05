Luis Enrique: “Jugar sin público es más triste que bailar con tu hermana”

En conversación con el programa de Youtube “Colgados del aro” el técnico español, Luis Enrique, se refirió sobre lo que ha generado la pandemia por coronavirus en el fútbol.

Respecto sobre qué le causa ver que los partidos se disputen sin público, indicó: “Es más triste que bailar con tu propia hermana. He visto el fútbol alemán y es lamentable. Se oyen los insultos y se pierde la intimidad de los buenos momentos, pero hay que entender que esto es un business que genera mucho dinero y a pesar de que el espectáculo dista de cuando se juega con gente puede ayudar a pasar el confinamiento. Empezar a ver fútbol o baloncesto es interesante”.

Sobre lo que hubiese pensado si actualmente fuese futbolista, indicó: “Hubiera deseado empezar cuanto antes. No tengo ningún temor. Solo he temido por la gente mayor que aprecio y por quien pueda sufrir esto. A nivel personal tengo cero miedo. A partir de ahora todos aceptaremos que cuando alguien se resfríe lleve una mascarilla. Estoy seguro de que como jugador tendría muchas ganas de empezar. Como entrenador sí me gustaría empezar por lo que significa más que por las ganas que podría tener”.