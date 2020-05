Jaime Vera sobre el próximo entrenador de Colo Colo: “Tienen que buscar un técnico que tenga un proyecto”

Jaime Vera conversó con Aldo Schiappacasse en los Tenores Puertas Adentro, sobre cómo ha vivido la cuarentena, su paso en el OFI Creta de Grecia y su actualidad como entrenador en Deportes Iquique.

El DT explicó la posible razón por la que han crecido los casos de coronavirus en el norte.”Se disparó de repente, según dicen hubo un aumento de contagios cuando llegaron los buses con gente de Bolivia, porque ellos los dejaron un colegio y salían sin saber que estaban contagiados y por ahí se empezó a propagar la epidemia. En relación a la gente que hay tampoco es mucho, pero es una ciudad con mucho extranjero que viene y va de Perú, Bolivia, y de repente se disparó y tuvieron que poner la cuarentena”.

Sobre su presente como entrenador de los dragones celestes, “el Pillo” aseguró que están cómodos.”Nosotros con Iquique hemos pasado cosas buenas y cosas malas, hemos peleado el campeonato, hemos clasificado directamente a Copa Libertadores, hemos ganado Copa Chile, en Iquique hemos tenido muy buena acogida”.

Vera fue jugador de Colo Colo entre 1981 y 1987, ahí fue campeón de los torneos de 1981, 1983 y 1986 y de dos Copas Chile en 1982 y 1985.

Al ser consultado por el conflicto entre los jugadores albos y la dirigencia de Blanco y Negro para acordar una reducción de sueldos. El estratega entregó su visión al respecto.”La primera reunión con los dirigentes duró 15 minutos. Llegamos a un acuerdo, no hubo ningún problema, se notó disposición de los dos bandos para solucionar el problema. En Colo Colo no hay voluntad de ninguna de las partes para solucionar el problema, el dinero que entra por Colo Colo no es lo mismo que la de Iquique, debe ser cinco veces más alta que la nuestra, debe ser más difícil arreglar el problema”.

Finalmente, Jaime Vera entregó su recomendación sobre cómo debe ser el próximo entrenador de los albos.”Tienen que buscar un técnico que tenga un proyecto para que Colo Colo pueda desarrollar lo que toda la gente quiere. Llevaron a Mario Salas, que había sido un buen técnico y que no le fue tan mal tampoco porque tuvo algunos títulos, claro que no pudo hacer jugar al equipo como lo hizo con la Católica y Huachipato. Colo Colo tiene que buscar un técnico donde pueda proyectar no solamente a un campeonato, sino mantener un nivel de juego y una proyección de equipo para que pueda ser deportivamente lo que todo el mundo espera, un equipo competitivo nacional e internacional”, sentenció.