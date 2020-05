El goleador que también vistió las camisetas del Real Valladolid, Mallorca y del Valencia, anunció en su cuenta de Twitter la noticia. “Ha llegado el momento. Muchas veces he mencionado que el fútbol te deja antes de que tú le abandones a él”, comenzó el escrito.

“Ayer los médicos me recomendaron pasar por el quirófano para colocar una prótesis que reemplace mi cadera e intentar afrontar, al menos, con la mayor normalidad posible la vida diaria. Desgraciadamente mi cuerpo ha dicho basta. No puedo ayudar a mis compañeros como me gustaría y como se merecen“, lamentó Aduriz.

Para finalizar el ex futbolista aseguró que la crisis santiaria es más importante que su retiro.”Desgraciadamente estamos viviendo situaciones mucho más graves y dolorosas; la pandemia que aún sufrimos nos ha dejado daños irreparables y tenemos que seguir combatiéndola entre todas y todos. Por lo tanto, no os preocupéis por mí, esto es solo una anécdota. Olvidémonos de los finales soñados, porque ya tendremos tiempo de despedirnos. Y sí, ha llegado la hora del adiós y así se acaba para mí este camino, inolvidable y maravilloso de principio a fin“, sentenció.

En su última período en el Athletic Bilbao entre el 2012 al 2020, el ex delantero anotó 149 goles en 313 partidos.