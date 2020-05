El líder charrúa: Revisa aquí los mejores hitos en la carrera del cumpleañero Diego Forlán

Diego Forlán cumple hoy 41 años. El ex internacional uruguayo actualmente es el técnico de Peñarol, haciendo sus primeras armas como entrenador de un equipo de la primera división.

Pero aún se recuerdan sus hitos dentro de la cancha y acá los pasamos a revisar:

De Diablo a Diablo

Se formó en el Danubio y a los 17 años pasaba a Independiente de Avellaneda, cuadro en el que debutó en 1998. Fueron cuatro años en Argentina donde convirtió 40 goles, ideal para que Sir Alex Ferguson pusiera los ojos en “Cachavacha” y se lo llevase al Old Trafford. De Diablo al otro lado de la cordillera, pasaba a ser un Diablo Rojo en Manchester.

En los ingleses le costó agarrar vuelo, pero finalmente en una estadía de tres años convirtió 29 goles y ganó tres títulos, muy bien para su primera incursión europea.

El guía del Submarino Amarillo

Su primer gran hito lo vivió en el Villarreal de España. Durante tres temporadas y con la notable estadística de 65 goles en 128 partidos, Forlán se transformó en un jugador ya con renombre internacional. Con los del Madrigal obtuvo la Copa Intertoto de la UEFA en 2004 y ganó el Trofeo Pichichi (2004-05) y la Bota de Oro ese mismo año. Además, se consagró como el goleador histórico del Submarino Amarillo con 59 tantos, sitial que años más tarde le arrebató el italiano Giuseppe Rossi y recordada será su participación en ese equipo que alcanzó las semifinales de la Champions League en el 2005-2006 que era dirigido por Manuel Pellegrini.

De Colchonero alcanzó la gloria

105 goles en casi 200 duelos es el registro del charrúa con la camiseta del Atlético de Madrid viviendo sus mejores cuatro años como futbolista profesional. No pudo ganar la Liga Española, pero sí a nivel continental. En la temporada 2009-10 con el Aleti ganó la Europa League y en la gran final ante el Fulham inglés anotó ambas conquistas en el triunfo 2-1. Meses más tarde ganaría con los madrileños la Supercopa Europea al vencer al Inter de Milán. Con la camiseta colchonera también obtuvo otro Trofeo de Pichichi y la Bota de Oro europea.

Cortos meses en Peñarol

Tras pasos por el Inter de Milán, Inter de Porto Alegre y el Cerezo Osaka de Japón en julio de 2015 se produce el regreso a su país y al equipo al cual se declaró siempre como hincha: Peñarol. En los Carboneros gana dos campeonatos, pero su estadía fue solo de un año, tenía un paso más que dar fuera de sus fronteras. El Mumbai City de la India durante cinco meses y luego en el Kitchee de Hong Kong fueron sus últimas aventuras futbolísticas, en mayo de 2018. El 6 de agosto de 2019 anunció su retiro definitivo de la actividad.

Con la celeste, amo y señor

Párrafo aparte merece su paso defendiendo a la selección uruguaya, donde estuvo en 112 partidos y anotó 36 goles. En La Celeste disputó tres Copas del Mundo (2002-2010-2014). En Corea/Japón anotó un golazo ante Senegal en la igualdad tres a tres, pero no sería hasta ocho años más tarde su consagración máxima por su país. En Sudáfrica, “Cachavacha” fue pieza angular de la gran actuación del equipo de Óscar Washington Tabárez quedándose con un meritorio cuarto puesto y Forlán como goleador de aquel certamen junto al alemán Thomás Müller, David Villa de España y Wesley Sneijder de Holanda, todos con cinco anotaciones, pero la Bota de Oro sería para el germano. No obstante, sí se quedó con el Balón de Oro como el mejor jugador de la Copa. Finalmente, mención aparte para la Copa América del 2011 en Argentina donde los uruguayos ganaron la 15ª de su historia. En la final ante Paraguay en el Monumental de River vencieron a los guaraníes por tres a cero, Forlán no había anotado en toda la copa, esa tarde marcó dos. Un grande.