Marcelo Espina: “Hace dos meses no buscamos un DT”

Si hay un club al que le afectó y le sigue afectando la crisis sanitaria del Covid-19, ese es Colo Colo. Los albos se han visto duramente golpeados por la pandemia del coronavirus, lo que llevó a generar problemas entre ByN y el plantel albo por el tema de la reducción de sueldos, que finalmente se zanjó en que la concesionaria decidiera acogerse a la Ley de Protección del Empleo.

Pero antes de que todo esto ocurriera, en Macul se encontraban en franca búsqueda de un entrenador que llegara a reemplazar a Mario Salas, mientras Gualberto Jara tomaba interinamente las riendas del equipo. Pero la opción de que alguien llegara a Colo Colo se esfumó con el Covid-19.

Así lo confesó el propio director deportivo del “cacique”, Marcelo Espina: “paramos de buscar un entrenador cuando se cerraron las fronteras. Por la incertidumbre de cuándo volveríamos a jugar, a entrenar. Desde hace dos meses no buscamos un DT. Por el momento con el directorio no hemos hablado nada. A corto plazo, veo poco probable que Colo Colo salga a buscar un entrenador“, sostuvo el “cabezón” en conversación con el periodista Leonardo Burgueño en su canal de Youtube

“Por cómo se darán las cosas, creo que vamos a tener un torneo de 6 meses. La situación de los jugadores influye. No estaría bueno ni sería buena imagen que el club busque un DT cuando hay una decisión de directorio como la que estamos viendo. No sería bueno de nuestra parte cuando hay una propuesta que difiere”, agregó el exvolante.

Respecto al conflicto con los jugadores, Espina dio su versión: “me han ajustado el sueldo. Yo soy gerente deportivo. El directorio es el directorio. Ya se ha hablado demasiado. Ellos nos la han comunicado a todos los entes del club y me dedico solo a la parte deportiva, no lo económico. Todo lo que pueda ser premios y presupuestos, me lo da el directorio”, dijo.

Cuando pudo llegar a la U

Pero junto con analizar toda la actualidad de Colo Colo, Espina también tuvo tiempo para el recuerdo, como aquella vez que estuve cerca de fichar por la U: “un día llega gente de la “U” y me preguntan si quiero jugar en la “U”. Les dije que sí y que se pusieran en contacto con Platense”, contó.

“Al otro día me llama Jorge Vergara de Colo Colo, y le dije lo mismo. Me fui de vacaciones y al segundo o tercer día de vacaciones me llama mi representante que me habían vendido a Colo Colo“, complementó.

Y por ello es que el volante tomó la decisión: “cargué el auto, me fui al aeropuerto y no volví más. La “U” viajó a Buenos Aires y después contrató a Óscar Acosta. A los seis meses él vuelve y llega Leo Rodríguez. Si hubiese llegado a la “U”, por ahí no llegaba el Leo. A veces uno llega a un determinado lugar sin saber bien qué sucederá”, cerró Espina.