La oferta europea que pudo cambiar para siempre el futuro de Sebastián González

Sebastián González gozó de una gran carrera futbolística, pero si hay un sueño que le faltó por cumplir, fue jugar en Europa.

En conversación con AS Chile, el ex futbolista y actual comentarista deportivo, sorprendió al asegurar que recibió una oferta del Viejo Continente -tras ser figura en el Atlante con más de 70 goles- la cual pudo podría haber cambiado su carrera.

“La Coruña me quería porque se estaba generando una alianza, pero me dijeron que iba a ganar menos que en Atlante. Y a los seis meses, el equipo se fue a quiebra. Si hubiese ido, seguro volvía a en menos de un año”.

Al tiempo después, el elenco hispano reconocería una deuda de 146 millones de euros.

-Respecto a los equipos que jugó en México y los grandes que lo siguieron, indicó: “Tigres es un grande. Es increíble el ambiente que genera (fichó al año siguiente). América me contactó en cada Drafts, pero había disputas familiares respecto a los dueños. Yo llegué a Atlante y lo primero que me dijeron: ‘nunca vas a jugar en América’. Lo tenía asumido. Cruz Azul y Pachuca también me ofrecieron. Tuve una posibilidad en Emiratos Árabes igual, pero en ese momento no estaba tan de moda.