Justo Villar no olvida Macul: “Quería terminar mi carrera en Colo Colo, pero no se dio así”

La relación de Justo Villar con Colo Colo trascendió más allá de la cancha. El portero paraguayo se enamoró del “popular” y en varias entrevistas ha dejado en claro su amor incondicional por los albos, pese a la forma en la que se tuvo que marchar del Monumental.

Ahora, en conversación con DirecTV, el arquero se volvió a referir a su paso por Colo Colo: “la herida de la partida de Colo Colo está cicatrizada. Es algo que ya pasó. Disfruto del día a día. Quiero estar vigente en el Fútbol. En la Selección trato de ayudar a los entrenadores y los jugadores”, partió comentando.

“En la política yo no me quería meter, pero quedé en medio del fuego cruzado de la directiva. Yo sé que cómo referente tenía voz para opinar, pero conocía bien mi lugar, que es estar al lado de los jugadores de fútbol. Yo quería terminar mi carrera en el equipo, con el cariño de la gente, pero no se dio así“, agregó sobre parte de sus motivos para dejar el club.

Sobre el primer título que consiguió en Macul, Villar contó que: “el primer campeonato con Colo Colo me marcó mucho. Teníamos la presión de ser campeones porque somos un equipo grande. El equipo venía de muchos años sin ganar títulos y lo terminamos logrando, con Héctor Tapia tuvimos un muy buen equipo”, aseveró

Al finalizar dejó en claro cómo fue su relación con Pablo Guede: “no coincidíamos en varios aspectos. Había cosas que tenía que respetar mucho más de lo se debía. Hubo otros que lo compartían, pero yo no“, cerró.