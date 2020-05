Arturo Vidal respaldó dichos de José Sulantay: “Alguien que dice las cosas de frente”

Uno de los entrenadores nacionales más destacados del medio, José Sulantay, dio una entrevista al programa “Grítalo América”, en donde aseguró que todos han alabado a Marcelo Bielsa, siendo que nunca ganó nada en el extranjero.

“No quiero opacar a nadie, pero a Bielsa acá en Chile prácticamente le besaron los pies, pero resulta que no ha ganado nada en el extranjero, no ha hecho una cosa fantástica como para decir él cambió toda la historia”, manifestó.

Sus palabras hicieron eco, y uno de sus exdirigidos, Arturo Vidal, respaldó sus dichos. “Alguien que dice las cosas de frente”, señaló el “King” a través de su cuenta de Instagram.

Recordemos que no es la primera vez que Vidal critica al rosarino, ya que en 2017 el volante nacional indicó que “Bielsa no tuvo nada que ver. Eso es algo que alguien inventó, lo de que nos cambió. A mí nunca me cambió nada. Para mí no fue el cambio de Chile. El cambio de Chile fueron los entrenadores que nos hicieron campeones.