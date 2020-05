Esta es la programación que tendrá la Bundesliga este fin de semana en medio de la pandemia por coronavirus

Finalmente, la liga alemana será la primera que se reanude este fin de semana en medio de la pandemia por coronavirus, en partidos que ya están programados e incluso serán televisados sin público.

Los juegos se llevarán a cabo entre este sábado, domingo y lunes.

Programación

Sábado 16/05

09:30 hrs Hoffenheim vs Hertha Berlin

Augsburgo vs Wolfsburgo

Dortmund vs Schalke 04

Düsseldorf vs Paderborn

Leipzig vs Friburgo

12:30 hrs Frankfurt vs Mönchengladbach

Domingo 17/05

09:30 hrs Colonia vs Mainz 05

12:00 hrs Union Berlin vs Bayern Münich

Lunes 18/05

14:30 hrs Werder Bremen vs Bayer Leverkusen

Televisión

Fox Sports 1

Dortmund vs Schalke 04

Frankfurt vs Mönchengladbach

Union Berlin vs Bayern Münich

Werder Bremen vs Bayer Leverkusen

Fox Sports 2

Hoffenheim vs Hertha Berlin

Colonia vs Mainz 05

Fox Chile Básico

Leipzig vs Friburgo