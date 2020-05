Carlos Caszely confesó verse reflejado en cancha con goleador de la selección argentina

Carlos Caszely, histórico jugador de la selección chilena analizó su estilo de juego y se comparó con una estrella mundial contemporánea.

En diálogo con CDF, el ídolo de la “Roja” asegura que se encuentra parecido a un atacante de la selección argentina. “El Kun Agüero juega parecido a mí, es el que más encuentro parecido. Hace cuatro año fui a Barcelona de invitado y un periodista español muy respetado me dice, ‘a mí me han impresionado tres jugadores en mi carrera: el chileno Caszely, el brasileño Romario y el argentino Agüero’. Imagínate cómo saqué pecho, me sentí muy halagado”.

De paso, recordando su experiencia en dos Copa del Mundo, Caszely reconoce que no cumplió con las expectativas. “Yo fracasé en los mundiales. Lo digo con todas sus letras, porque para un goleador que jugó en dos mundiales, no haber hecho goles, es un fracaso. No le tengo miedo a la palabra fracaso”.

Desde hoy a contar de las 20:20 horas, CDF retransmitirá los partidos de la “Roja” en el Mundial de Alemania 1974.