Mauricio Pinilla confesó que ByN le propuso jugar en Colo Colo tras su conflicto con la U

Para nadie es un misterio que, pese a lo mal que terminó la relación hace algunas temporadas, Mauricio Pinilla es un hincha más de la Universidad de Chile. Así lo demuestra cada vez que puede y esta vez lo repitió, involucrando incluso a Colo Colo.

Esto luego de que en conversación con ESPN, el ariete de Coquimbo Unido revelara una sabrosa historia: “Cuando quedó la ’embarrá’ con la U me encontré con (Marcelo) Espina y (Gabriel) Ruiz-Tagle. Me dicen entre risas ‘vente con nosotros’ y les respondí ‘ya me quieren matar a mí, y ahora te querrán matar a ti’. No, no jugaría en Colo Colo, me gusta tenerlo como rival”, contó.

Aprovechando la instancia, volvió a referirse a la opción de volver a la U: “la U primero tiene que llamar a Coquimbo y comprar mi pase. Lo más real es que mi carrera termine ahí, pero no se sabe. Si me siento bien seguiré jugando, nunca pensé seguir jugando hasta los 36 años. Me re encanté con el fútbol”, aseguró.