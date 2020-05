José Luis Sierra: “He evolucionado desde que me fui de Colo Colo”

Han pasado varias temporadas desde que José Luis Sierra dejara Colo Colo. El entrenador, que partió a dirigir al extranjero, conversó con El Mercurio sobre su experiencia a nivel internacional y además comentó cómo se vivirá el fútbol tras la pandemia del coronavirus.

El adiestrador partió diciendo que: “la normalidad va a demorar un poco, imagino que será sin gente en los estadios. En el último tiempo pagaban cantidades elevadas de dinero y salarios en la compra de pases, y me parece que se viene una contracción en eso”, sostuvo.

“He evolucionado desde que me fui de Colo Colo, miro la cosas de una perspectiva antes que no tenía. Salir al extranjero te abre el horizonte, te obliga a sumar nuevas herramientas e imponerte. Siento que he crecido”, agregó.

Al finlizar, tuvo palabras para Arturo Vidal ante su posible salida del FC Barcelona: “Arturo Vidal le da una característica que el Barcelona no tiene, provoca cosas que otros no pueden, cuando él juega el equipos es menos predecible, porque rompe en el área, aparece como sorpresa, deja de hacer cosas tan mecanizadas como el resto”, cerró.