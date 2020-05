Técnico brasileño reveló la razón de su fallida llegada a Colo Colo: “no podían armar un equipo fuerte”

Uno de los temas que se ha postergado en Colo Colo es la elección del nuevo director técnico, tras la salida de Mario Salas. Fue públicamente conocido, que la dirigencia alba fue a buscar a Brasil a Luis Felipe Scolari, pero la respuesta del campeón del mundo fue negativa.

Después de eso, Blanco y Negro siguió con la búsqueda del reemplazante de Salas, pero no se concretó ningún nombre, aunque ahora se dio a conocer que otro brasileño también no pudo cerrar su llegada al Cacique.

En conversación con Fox Sports Brasil, el técnico brasileño Alexi Stiva, más conocido como Cuca, reconoció que estuvo a detalles de firmar por los albos: “Estuve muy cerca de firmar por Colo Colo. Faltaron detalles. Llegué a acuerdo económico, pero ellos no podían armar un equipo fuerte”.

“Tuve algunas conversaciones en Brasil y estuve muy cerca de firmar con Colo Colo. Lo que faltó fueron detalles sobre el armado de un equipo para hacer una Copa Libertadores fuerte“, agregó el campeón de la Copa Libertadores con el Atlético Mineiro

De todas formas, el ex entrenador del Palmeiras, no le cerró completamente la puerta al cuadro popular: “Ellos me explicaron que no se podía hacer ese armado, pero quedó para futuro (la posibilidad) de trabajar allá”.