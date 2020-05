Marcos Kaplún, director de la ANFP: La odiosidad es muy grande contra Sebastián Moreno

Marcos Kaplún, histórico dirigente de Universidad de Chile y parte del directorio de la ANFP analizó la crisis que está desatada en el ente rector del fútbol chileno.

En conversación con Los Tenores, Kaplún confesó una delicada conversación que tuvo con el presidente Sebastián Moreno, donde le preguntaba porqué tanto malestar desde los clubes. “Yo se lo pregunté nuevamente anoche, qué pasa que los clubes te odian tanto, si son los mismos que te invitaron a la presidencia. No he podido averiguar que es lo que les ofreció, porque la odiosidad es muy grande contra él. Lo curioso es que todo lo han enfocado en él. Es un tema que cuesta mucho poder entenderlo. Los que se han ido es porque consideraron que Moreno no tienen la credibilidad que podría tener”.

De todas formas, pese a las críticas, Kaplún descartó irse anticipadamente de la ANFP. “Yo desde adentro me quedare para arreglar el tema, porque la resto no le interesa el bien de la actividad”.

Además confesó que desde la oposición le ofrecieron quedarse como presidente de la ANFP. “Yo recibí presiones en general de clubes que están en la oposición. Ellos creían que si quedaba Moreno solo tenía que renunciar, pero los estatutos están hechos de tal manera, que podría seguir el presidente solo. Ellos me ofrecieron que me quedara de presidente después, pero a mis 78 no puedo hacerlo. Pero si estoy dispuesto para ayudar a esta actividad”.

El directivo aseguró que desde la oposición más extrema quieren lo antes posible la salida de Moreno. “Claro. Yo hablé con Baquedano (Luis) que quería que Moreno se fuera el jueves. El club quiere que se vaya el jueves. Yo les hice ver que hay un tema de gobernabilidad. Hoy llegan los dineros del CDF y alguien los tiene que firmar. El único que tiene poder es el presidente. Yo creo que uno de los problemas es que Moreno ha sido personalista y no delegó en equipos para realizar las cosas”.