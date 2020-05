Ex cruzados reviven el empate ante América de Cali que los llevó a la final de la Copa Libertadores en 1993

El 12 de mayo de 1993, Universidad Católica hizo historia al clasificar a la final de la Copa Libertadores, luego de empatar en la semifinal de vuelta 2-2 con América de Cali en el estadio Pascual Guerrero. En la ida los cruzados habían ganado 1-0 con gol de Ricardo Lunari.

La UC que dirigía Ignacio Prieto formó con: Óscar Wirth; Andrés Romero, Daniel López, Sergio Vázquez, Leonel Contreras; Raimundo Tupper (58’ Gerardo Reinoso), Ricardo Lunari, Nelson Parraguez, Mario Lepe; Juan Carlos Almada, Luis Pérez (75’, José Saturnino Cardozo).

Ante 35 mil personas, el elenco de la franja a los 15 minutos ya iba perdiendo por dos goles en contra. A los 13′ el árbitro Ernesto Filippi cobró un penal que convirtió Javier Ferreyra y dos minutos después, aumentó la cuenta Anthony de Ávila. Para Universidad Católica, descontó Juan Carlos Almada con un globito a los 34′ y a tres minutos del final del partido, Ricardo Lunari logró la paridad. Además, en los descuentos Óscar Wirth le atajó un penal a Alex Escobar que selló la clasificación de la UC a la final donde caería frente a Sao Paulo.

En ADN Deportes contactamos a los protagonistas de este encuentro para recordar los 27 años de esta hazaña de Universidad Católica.

Sergio “Charly” Vázquez comentó cómo fueron evolucionando sus sensaciones en el partido que comenzaron perdieron por 2-0.”Los primeros 20 minutos fueron catastróficos para lo que veníamos haciendo. Creo que de a poco fuimos demostrando que por algo estábamos en semifinales y que teníamos muchas ganas de pasar a la final, cuando hace el gol Almada, yo estaba seguro que ese partido no lo perdíamos y cuando hace el gol Ricardo fue una algarabía total, pensaba que ya estaba definido y que teníamos la final en el bolsillo”, comenzó explicando el ex defensa.

“Me acuerdo que cuando Lepe cometió el penal pensé que perdíamos el partido y no llegábamos a la final, porque no nos podían pasar esas cosas, después de remontar un 2-0 en contra y estar 2-2 faltando segundos para que termine y cometer un penal… yo dije que el destino no quiere que lleguemos a la final. Cuando lo atajó Óscar me vino el alma al cuerpo y sentí la misma alegría del gol de Lunari. Fue algo insólito y totalmente lindo lo que nos pasó”, afirmó “el turco”.



Uno de los héroes de la jornada fue Óscar Wirth, quien recordó el momento en que frenó el lanzamiento de Escobar.“El el momento que cobraron el penal, pasó por mi cabeza la sensación de querer atajar y saber que lo iba atajar, es inexplicable, los que han jugado fútbol me entienden perfectamente. Llegó el momento del remate, fue a la izquierda, yo logré desviar el balón que significó posteriormente un tiro de esquina y a los pocos minutos el término del partido y la clasificación que nos llevó a jugar la final”, explicó el arquero.

Juan Carlos Almada fue el goleador de la Copa Libertadores en 1993 con 10 tantos, uno de ellos lo convirtió ante América de Cali de globito. “Sufrimos mucho, cometimos dos errores en dos minutos, gracias a Dios teníamos mucho fútbol. Supimos sobrellevar un 2-0 en contra y de visitante, creo que demostramos hombría. Descuento yo, sabía que el arquero jugaba adelantado y salió un bonito gol, después empata Lunari y Óscar Wirth atajó un penal, fue bien a lo Católica, jugando al fútbol. Rescato toda la Copa Libertadores, que quizás quedó frustrada de no haberla ganado, pero mira lo que cuesta llegar ahora”.

Además, el ex atacante cruzado confesó que cambiaría todo por haber ganado después la final contra Sao Paulo.”Lo digo siempre, hubiese deseado no hacer un gol en la Copa Libertadores por haber sido campeón, lo siento de corazón, hasta no jugar de titular por haber sido campeón, cambio todos los rótulos por haber sido campeón, me queda el consuelo de haber sido el goleador de la Libertadores, pero lo cambio por haberla ganado“, afirmó el argentino.

Ricardo Lunari convirtió 41 goles con la camiseta de la franja, uno de los más importantes fue el que le anotó al arquero Julio Gómez. El mediocampista resaltó el logro conseguido en Colombia. “Hoy se cumplen 27 años de uno de los partidos más importantes quizás en la historia de Universidad Católica y de mi vida, de haber tenido la suerte de formar parte de ese gran equipo y de haber logrado esa clasificación en Cali a la final de la Copa Libertadores, que pasando el tiempo creo que nuestro logro toma cada vez más trascendencia en la historia de la Católica“, sentenció.