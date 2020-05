Carlos Cruzat y su regreso al ring: “Ya me lo propuse y no doy un paso atrás”

En un nuevo episodio de “Los Tenores Puertas Adentro”, Aldo Schiappacasse dialogó con el boxeador chileno Carlos Cruzat, quién se está preparando para un importante desafío con el contexto además de la pandemia por el coronavirus.

El púgil nacional está en su natal Fresia, entrenando todos los días porque tiene un objetivo, volver al cuadrilátero: “Si, eso es lo que estoy ahora, ya me lo propuse y no doy un paso atrás, es algo que tenia propuesto hace muchos años, me retiré el año 2006, en la última pelea que fue en Alemania. Siempre quise hacer mi retiro oficial, pero lamentablemente por unos y otros temas, no pude concretarlo, se dió la oportunidad ahora, cuando grandes boxeadores como Mike Tyson, Julio Cesar Chavez, Oscar de La Hoya, están volviendo, entonces eso me da un empuje para poder concretar lo que tenia planificado”.

“No quiero volver al ring a competir, sino que quiero hacer una exhibición para ya definitivamente colgar los guantes, como lo hacen todos los deportistas en general, como en el fútbol, el basquetbol, el boxeo también generalmente se hace eso y nunca tuve esa oportunidad y ahora se me dio y es lo que quiero hacer”.

Cruzat ha optado por una particular forma de entrenar: “A lo Rocky, traje unos sacos, los tengo instalados en mi casa y por mientras estoy haciendo la preparación acá, ya mas adelante viendo como va toda la situación ya me iría a un gimnasio, pero por ahora para no correr riesgos la hago en el campo”.

“Se que es un reto difícil pero creo que en esta época de la vida hay tantas sorpresas, tantas cosas que han pasado que subirse a un ring no es ya tanta sorpresa”, confesó el boxeador.

Aunque su concentración ahora está enfocada en el regreso al ring, no pierde de foco lo que ha pasado en el país, donde tiene una particular visión: “No hay un orden total, no hay un acuerdo entre los partidos políticos, deberían juntarse y llegar a un acuerdo, están muy repartidos, hay mucho rencor, porque aunque estén en pandemia ellos siguen con su orgullo de seguir con sus ideales y no dar el brazo a torcer ante otro partido. La política, el día de hoy, no tiene validez, no tiene fuerza y no tiene credibilidad”.