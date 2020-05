Valdés le respondió a Ángel Carreño: Nunca compartimos nada, no se de dónde sacó tanto cariño por mi

Jaime Valdés ha estado en el ojo de la polémica durante las últimas semana a raíz de una carta publicada por el exjugador Ángel Carreño.

En dicha misiva, el exvolante aseguraba que había intentado hacer negocios con el actual jugador de Deportes La Serena, sin embargo estos no habían funcionado y había recibido un mal trato por parte del mediocampista.

Si bien, Valdés solo respondió a través de un tweet, fue en conversación con Hugo Drogget a través de Instagram que profundizó sobre el tema.

El exParma aseguró que nunca ha tenido mayor contacto con Carreño. “Quiero dejar bien claro que nunca he sido amigo de Ángel Carreño. Jugamos juntos en la Sub 17, pero nunca compartimos nada más. No sé de dónde sacó tanto cariño por mí y mi familia si nunca más hablé con él. Lo veía, lo saludaba con respeto cuando venía de vacaciones y nada más”.

De paso, aseguró que más adelante profundizará sobre el tema.