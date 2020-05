Felipe Seymour: “Me gustaría mucho el día de mañana ser presidente de la ANFP”

Son varios los casos en que los futbolistas, cuando se retiran, comienzan una vida ligada a la actividad pero en facetas como representante o incluso director técnico.

Pero hay algunos que se desenvuelve en el lado de la organización y se concentran en ser dirigentes de algún club para mantener la relación con el deporte. Este es el caso del actual volante de Unión La Calera, Felipe Seymour, quién confesó sus objetivos para cuando deje el fútbol.

En conversación con CDF, el ex jugador de Universidad de Chile, comentó lo que le gustaría hacer luego del retiro: “Estoy estudiando un curso de liderazgo y organizaciones deportivas y gestión deportiva en el instituto de Johan Cruyff, es algo bastante interesante, es algo con lo que convivo día a día, me gustaría seguir ligado al fútbol pero desde fuera de la cancha. Me gustaría mucho ser director deportivo, también trabajar en la agencia de mi representante y quizás el día de mañana ser presidente de la ANFP”.

“Es algo que me llama mucho la atención el poder ayudar desde la experiencia y el poder formar. Los mas grandes en un camarín están llamados a traspasar esa experiencia. Es importante tener nuevos lideres en un camarín”, agregó Seymour.

Pero no sólo se quedó en eso, sino que también ya proyectó un mejoramiento que le gustaría ver en el desarrollo de la actividad futbolera en nuestro país: “Ojalá el día de mañana pudiéramos tener una ANFP y un fútbol chileno más profesionalizado, más preparado y que eso se vea reflejado, el día de mañana, que los equipos chilenos tengan mejores resultados o incluso la selección chilena”.

“Quiero tratar de ayudar, muchas veces lo hemos conversado, el gerente deportivo o el dirigente tiene todas las capacidades de gestión y conocimientos, pero el fútbol es un negocio atípico y lo que te da un camarín es único”, concluyó el mediocampista.