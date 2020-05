Charles Aránguiz reveló la durísima frase que una vez le lanzó Marcelo Bielsa

Charles Aránguiz no suele hablar mucho y menos revelar anécdotas o situaciones que le hayan ocurrido mientras ha defendido a la selección chilena, aunque el “Príncipe” si quiso recordar una que vivió cuando Marcelo Bielsa dirigía a la selección chilena.

En conversación con Las Últimas Noticias, el volante central reveló el motivo que lo dejó fuera de Sudáfrica 2010. “Recuerdo que me tenía considerado. Lo que pasó fue que yo estaba lesionado, y si él me esperaba hasta que empezara el Mundial, yo llegaba. Me llamó un día a su oficina y me comentó que el doctor le había dicho que yo podía entrenar, le dije que sí, pero él me necesitaba ya”, lanzó el criollo.

En esa línea, Aránguiz recordó lo sincero que fue el estratego argentino para comunicarle que no entraría en la lista. “Como usted no está para entrenar, lamentablemente quedará fuera del grupo y tendré que darle su lugar a otro compañero“.