“Carucha” Fernández y su paso por Colo Colo: “Tienes que demostrar que estás a la altura de esa camiseta”

Aldo Schiappacasse en “Los Tenores Puertas Adentro” nuevamente tuvo una gran conversación con otro interesante entrevistado, el cuál fue el ex futbolista Adrían “Carucha” Fernández, quién tuvo un recordado paso por Colo Colo en el año 2004.

El ex delantero ahora vive en Abu Dhabi donde se dedica al “scouting” de jugadores, aunque también maneja otras áreas: “No solamente me dedico al fútbol, tengo una empresa que hacemos un software y aplicaciones y en Argentina tengo la constructora que es familiar con mi hermano, no solamente me quede con el tema del fútbol, trato de ampliarme un poquito más, capacitarme y tratar de mejorar esa generación que mi papá tuvo”.

En la conversación con ADN, “Carucha” recordó su paso por el cacique donde compartió con jugadores como Matías Fernández e incluso un joven Arturo Vidal: “Toda esa banda de cracks. Con Mati fuimos compañeros, él debuta cuando estaba yo en el plantel y Arturo venía a entrenar de vez en cuando a primera pero no era del plantel. Y como Mati te puedo nombrar muchos jugadores de calidad que tenía ese equipo y realmente soy un tipo con mucha suerte, primero de haber vestido esa camiseta y después por compartir vestuario, entrenamiento y la competencia con esos jugadores”.

Pese a su poco tiempo en Chile, manifestó que: “Tengo los mejores recuerdos, hoy tengo un grupo con muchos de los chicos, hablo muy fluido por redes sociales con alguno, la verdad que tuve la suerte de que en cada club donde estuve me abrieron muy bien las puertas, he formado muchas amistades, soy un tipo que valora mucho esas cosas”.

“Yo era un media punta que acompañaba a un buen delantero, esas fueron siempre mis características, pero todo equipo grande tiene exigencia de tener jugadores de élite y jugadores que estén preparados de vestir esa camiseta porque donde sales es a ganar siempre, no importa si es de local o visitante tienes que demostrar que estas a la altura de esa camiseta. Ni bien pisas Colo Colo te muestran como es el tema”, agregó el argentino.

Tras su paso en Chile, jugó en varios paises, entre ellos, Israel, Chipre y Bulgaria, por lo que él se considera, “un nómade del fútbol, trabajador y nómade. Cosas que jamás me iba a imaginar, tener a un nene que haya nacido en Suiza y otro en Bulgaria, mirar para atrás y ver de donde salí yo, mirar mi realidad y ver donde estoy viviendo, cosas que quizás uno no se imagina y agradece día a día por todas esas posibilidades que tuvo de experiencia”.

“Yo hablo alemán, inglés, búlgaro, italiano, un poquito castellano y hablo hebreo y ahora estoy estudiando el árabe”, comentó el ex jugador de Nueva Chicago.

Pese a estar en Emiratos Árabes se ha enterado de los últimos conflictos entre el plantel albo y la dirigencia de Blanco y Negro, a lo que “Carucha” expresó que: “Más allá de que quizás se manejaron mal las cosas, porque fue muy mediático todo, normalmente se hacen los acuerdos más privados, entre capitán y la dirigencia, quizás ahí hubo un fallo de ambas partes porque se expusieron cosas que no había que exponer. Pero nada es determinante, yo pienso que se pueden mejorar las relaciones y llegar a buen puerto”.

