Daniel Morón por Mario Salas: “Era el técnico ideal, por eso lo trajimos”

Aún sigue generando polémica la decisión de Blanco y Negro de acogerse a la ley de protección al empleo. Y aunque se especulaba que la salida de Daniel Morón a la mesa directiva de Colo Colo se debió por el conflicto entre el exarquero y el plantel por la reducción de sueldo, fue el mismo Morón quién se encargó de desmentir los rumores.

En conversación con el programa “Grítalo América” de Alberto Jesús López, el “Loro” se refirió al cruce de palabras que tuvo con Esteban Paredes y señaló que espera que el plantel y la dirigencia lleguen a un acuerdo beneficioso para ambos. “Salté cientos de veces con los goles de Esteban Paredes, un ídolo más, es uno de los ídolos que yo tengo pero que se me cayó un poquito con el tema de los sueldos. Yo no me esperaba ese escenario, ni yo ni su gran amigo Aníbal Mosa. Esperábamos un gesto totalmente diferente”, declaró.

“Ahora no va a dejar de ser mi ídolo solamente por eso, espero que puedan tener la capacidad de volver a conversar como lo están haciendo y que el rumbo de las negociaciones cambien y sea un beneficio para todos, no solamente para los jugadores y no solamente para el directorio si no que para Colo Colo en general“, afirmó Morón.

Además, el exarquero aseguró que Mario Salas era el técnico idóneo para la banca de los “Albos” y reprochó las críticas de Jaime Valdés y Agustín Orión. “Para mí, Mario era el técnico ideal, por eso lo trajimos. Fue un convencimiento de todo el directorio, estábamos todos muy alineados porque llegara Mario. Lamentablemente no le fueron bien las cosas en Colo Colo, no sé cuáles fueron los motivos pero no le fue bien y tuvimos que terminar abortando el contrato cuando faltaba casi un año para que terminara. Es algo que nunca nos imaginamos, algo que no hubiésemos querido, pero se hizo casi insostenible la situación que empezó a vivir Colo Colo“, sostuvo.

“Si yo no soy capaz de decirle las cosas en la cara al técnico, a no ser que se lo hayan dicho los dos (Orión y Valdés), después no puedo salir a decirlo públicamente cuando ya no estoy, por lo menos yo soy de esa línea“, aseveró el exjugador.

De igual manera tuvo palabras para el exentrenador de la selección, Marcelo Bielsa, manifestando que no es una persona cercana, pero que fue un gran aprendizaje. “Trabajar al lado de Marcelo Bielsa es un aprendizaje enorme. Es un tipo que no es cercano, para nada, pone mucha distancia entre él y el jugador, es muy raro que él tenga mucha cercanía con algún jugador”, indicó.

“El que llevaba las relaciones humanas en ese plantel era Eduardo Berizzo, que es un tipo extraordinario, y el profe Bonini era un tipo bonachón que los jugadores lo querían enormemente y muy cercano, pero Marcelo Bielsa no. Marcelo era un poco más distante“, expresó el “Loro”.

Finalmente, Daniel Morón señaló que mientras estuvo en la mesa directiva nunca se habló del retorno de Claudio Bravo a los pastos de Macul, y sentenció que hay que darle toda la confianza a Gualberto Jara.