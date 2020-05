Eduard Bello y su futuro: “Mis aspiraciones son mayores. Me gusta la liga de España”

“Los Tenores Puertas Adentro” siguen sumando interesantes invitados que comentan como viven la cuarentena y el distanciamiento social por la pandemia del coronavirus que hay en Chile y el mundo. En esta oportunidad fue el futbolista de Deportes Antofagasta, Eduard Bello, quién conversó con Aldo Schiappacasse en un nuevo capítulo.

El venezolano se refirió en primera instancia a los cuidados que ha tomado tanto él en el norte del país como su familia en Venezuela: “No hay ninguna carga que el ser humano no pueda soportar, nunca había pasado esto pero nosotros nos adaptamos, nos acostumbramos y buscamos la forma de salir adelante. Tengo a mi familia en Venezuela pero mi mamá, mi esposa, mi papá y mi hermano y en Venezuela están mis tíos, mi abuela, pasando una situación súper difícil pero cuidándose”.

“Por supuesto que nos duele a todos los venezolanos, súper complicado, la verdad que no vemos la forma de salir de esto, pero confiamos y esperamos en dios de que esto no va a durar para siempre y que pronto va a poder solucionarse y que todos los venezolanos que están fuera del país, puedan regresar tranquilamente a estar con su familia”, agregó el volante.

Uno de los episodios más recordados en la carrera de Bello en Chile, fue su petición de matrimonio tras anotar un gol en el estadio Sausalito ante Everton, aunque en ese mismo partido sufrió una fractura de peroné que lo tuvo alejado de las canchas por mucho tiempo.

“Fue un encontronazo muy fuerte, primero desde lo emocional, ese día pedir matrimonio y tener una adversidad pero eso no acabo con nuestra luz. Muchos decían que no, que porque se casó, que se divorcie porque mira se lesiono, que las mujeres son malas, que no se que mas, que habían criticas y criticas sobre mi, bueno y yo con mi boca cerradita, trabajando en silencio, siendo constante y eso lleva tiempo porque no iba a ser el mismo de un día para otro”, comentó el jugador de los “Pumas”.

Su buen momento lo tuvo cerca de los grandes equipos del fútbol chileno, algo que ve con buenos ojos el venezolano, aunque ya comienza a proyectar su carrera lejos de Chile: “Sería bonito jugar en cualquier grande, no tengo diferencia de gusto por cualquiera de los tres, pero mis aspiraciones ahora son mucho mayores, me quiero obviamente trascender a otro fútbol que me permita seguir desafiándome como persona y como profesional y que me permita crecer mucho más. Uno quiere la élite del fútbol, me gusta España, me gusta la liga de España”.

Cómo es conocido, en todo el mundo han sufrido económicamente los equipos por esta suspensión de la actividad y en Venezuela no es la excepción, donde, según el volante de Antofagasta, lo están pasando bastante mal: “No sabemos que va a pasar, esperemos todo se pueda mejorar, hay muchos jugadores que no están ni cobrando, tienen 2 y 3 meses que no han cobrado y la verdad que es lamentable, es triste, incluso tienen que hacer cosas extras futbolísticas, afuera para poder conseguir dinero y sustentar a su familia”.

Finalmente, tuvo palabras para el buen nivel que venía demostrando el cuadro “Puma” antes del receso por el coronavirus: “Tenemos un gran equipo, un gran grupo humano, sé que estamos para grandes cosas, lo habíamos demostrado en este inicio de torneo. Estoy seguro que cuando volvamos, estaremos de la misma forma y con la misma convicción”.

Revisa aquí la entrevista completa de Aldo Schiappacasse a Eduard Bello en una nueva versión de “Los Tenores Puertas Adentro”.